Mercato - PSG : Cette sortie surréaliste sur un transfert de Neymar !

Publié le 22 décembre 2020 à 19h45 par Th.B. mis à jour le 22 décembre 2020 à 19h52

Candidat à la présidence du FC Barcelone, Jordi Farré n’en démord pas pour Neymar et a assuré que s’il était élu, il ferait le nécessaire pour rapatrier la star du PSG en Catalogne.

Pourtant sous contrat avec le PSG jusqu’en juin 2022, Neymar fait beaucoup en cette période électorale à Barcelone. En effet, le 24 janvier prochain, les socios blaugrana éliront leur nouveau président. Depuis la démission de Josep Maria Bartomeu en octobre dernier, les candidats à sa succession ne cessent de s’exprimer dans les médias dans l’optique d’exposer leur projet et de gagner des points auprès des supporters du FC Barcelone qui décideront de l’issue de cette élection. Ne semblant pas faire figure de favori, Jordi Farré propose un renouveau au FC Barcelone en lâchant des noms alléchants tels que Marcus Rashford et Erling Braut Haaland. Neymar fait également partie intégrante du projet du projet de Jordi Farré. Et pour parvenir à arracher Neymar des mains du PSG, il serait prêt à beaucoup comme il l’a fait savoir lors d’une énième interview ces dernières heures.

« Ce sera un joueur qui coûtera entre 40 et 50M€ »