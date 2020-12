Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Le constat accablant de Claude Puel sur le mercato...

Publié le 22 décembre 2020 à 18h15 par A.M.

En marge du déplacement sur la pelouse de Monaco, Claude Puel s'est présenté en conférence de presse et a notamment été interrogé sur ses ambitions pour le mercato d'hiver.

Après un début de saison très poussif, l'AS Saint-Etienne a redressé en cette fin d'année, sans que ce soit pour autant parfait. Il faut dire que Claude Puel doit faire face à de nombreuses blessures, notamment dans le secteur défensif, tandis que le départ de Wesley Fofana n'a jamais été compensé. Par conséquent, l'entraîneur de l'ASSE souhaiterait voir arriver au moins un défenseur central cet hiver. Le nom de William Saliba circule avec insistance ces dernières semaines, tandis qu'un avant-centre est également attendu. Toutefois, Claude Puel est conscient de la situation, et lucide concernant la capacité d'investissement de l'ASSE.

Puel ne crois pas au Père Noël