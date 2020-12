Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria a tenté un coup surprenant sur le marché !

Publié le 22 décembre 2020 à 17h45 par Th.B.

En plus de l’Américain Bryan Reynolds, l’OM se serait également penché sur une promesse du football allemand Josha Vagnoman (20 ans). Pour le latéral droit de Hambourg, l’affaire serait cependant mal embarquée.

Et si l’OM profitait du mercato hivernal afin de boucler un dossier initié lors de la dernière session des transferts ? Dans la foulée du départ de Bouna Sarr, Pablo Longoria et l’ensemble de la section sportive de l’OM se seraient penchés sur plusieurs profils afin de combler le vide laissé par le latéral droit français. De Fabien Centonze à Joakim Mæhle en passant par Kenny Lala, l’OM a multiplié les pistes. Et plus récemment, le directeur du football du club phocéen aurait activé une nouvelle piste en la personne de Bryan Reynolds. Le latéral droit de 19 ans évolue en Major League Soccer au sein de la franchise du FC Dallas. Néanmoins, la Juventus et d’autres clubs italiens pourraient jouer un sale tour à l’OM. Les hauts représentants marseillais se seraient alors penchés sur un tout autre profil. Mais avec quel succès.

Une offensive auprès de Hambourg pour Vagnoman, mais…