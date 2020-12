Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Real Madrid, Barcelone… Le feuilleton Salah est lancé !

Publié le 22 décembre 2020 à 17h30 par Th.B.

Alors que Mohamed Salah a laissé le doute planer concernant son avenir, les médias anglais évoquent une bataille à trois entre le Real Madrid, le FC Barcelone et le PSG. Mais du côté de Liverpool, on ne compterait pas perdre l’ailier.

Et c’est reparti pour un tour. Après la victoire de Liverpool en Ligue des champions le 1er juin 2019 face à Tottenham, l’avenir de Mohamed Salah avait fait couler beaucoup d’encre pendant une bonne partie du mercato estival. Le FC Barcelone et le Real Madrid auraient déjà à l’époque étaient des options possibles pour l’international égyptien. Et le dossier Salah fait à nouveau parler ces derniers jours et cette fois-ci le principal intéressé est à blâmer. En effet, alors qu’il ne se montre pas très bavard avec la presse anglaise, Mohamed Salah s’est laissé aller au sujet de son avenir ce week-end. Interrogé sur le Barça et le Real Madrid, l’ailier de Liverpool n’a pas caché son admiration pour les deux géants espagnols. « Je pense que Madrid et Barcelone sont des clubs de haut niveau... On ne sait jamais ce qui va se passer à l'avenir, mais pour l'instant, je me concentre sur le fait de gagner la Premier League et la Ligue des Champions à nouveau avec mon club ». Un message lourd de sens qui laisserait ainsi la porte ouverte à terme à un départ de Liverpool où son contrat expirera en juin 2023. Cependant, les éternels rivaux de la Liga ne seraient pas les seuls à songer à Salah. Le champion de France ferait partie du cercle des possibles destinations de Mohamed Salah.

Liverpool compte prolonger Salah !