Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Ce nouvel appel lancé à Pep Guardiola !

Publié le 22 décembre 2020 à 17h00 par A.C.

Joan Laporta, qui figure parmi les favoris pour devenir le nouveau président du FC Barcelone, s’est exprimé au sujet d’un possible retour de Pep Guardiola.

Parallèlement à l’avenir de Lionel Messi, un autre gros dossier semble inquiéter les supporters du FC Barcelone. Il s’agit bien sûr du retour de Pep Guardiola, qui a quitté le club en 2012 et qui depuis, est régulièrement annoncé proche de revenir en Catalogne. Pourtant, le technicien espagnol a récemment prolongé son contrat avec Manchester City jusqu’en 2024 et à Barcelone, on croit de moins en moins à son retour.

« Guardiola sait que les portes du Barça seront toujours ouvertes pour lui »