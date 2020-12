Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Dilemme, doutes… Ça se refroidit entre Pep Guardiola et Lionel Messi !

Publié le 22 décembre 2020 à 11h30 par T.M.

Alors que l’avenir de Lionel Messi est toujours incertain, un départ du FC Barcelone reste possible. Et si l’Argentin est annoncé au PSG, Manchester City fait également office de favori pour accueillir La Pulga. Toutefois, dans ce dossier colossal, un énorme dilemme pourrait bien faire réfléchir Pep Guardiola.

Jusqu’au 24 janvier, le flou devrait rester entier concernant l’avenir de Lionel Messi. En effet, bien que la situation de l’Argentin soit urgente, le joueur du FC Barcelone refuserait de prendre une décision pour le moment, attendant de voir si sera le prochain président du club catalan. Alors que le successeur de Josep Maria Bartomeu sera connu dans quelques semaines, en fonction du résultat, le feuilleton Messi devrait donc s’accélérer, allant soit vers une prolongation du sextuple Ballon d’Or, soit vers un départ loin du Barça. Et pour accueillir le numéro 10 culé, du beau monde est déjà à l’affût. Il est notamment question d’une arrivée au PSG, où Neymar l’attend, mais aussi à Manchester City, où il pourrait retrouver Pep Guardiola. D’ailleurs, durant l’été, quand Lionel Messi souhaitait quitter le FC Barcelone, les Citizens étaient proches de rafler la mise. Alors que cela n’a finalement pas été possible, la porte pourrait à nouveau se rouvrir d’ici quelques mois…

Le gros dilemme de Guardiola !

Quand il faut évoquer l’avenir de Lionel Messi, Manchester City et Pep Guardiola ne sont jamais très loin. Le joueur du FC Barcelone pourrait-il filer en Angleterre prochainement ? L’entraîneur des Citizens va devoir trancher et il aurait les cartes actuellement. Toutefois, le Cheikh propriétaire du club anglais lui aurait posé un énorme dilemme. En effet, sur le plateau d’ El Chiringuito , Eduardo Inda a fait une grande annonce à ce sujet, assurant : « Le Cheikh a dit à Guardiola qu’il devait choisir entre recruter 3 joueurs seulement Messi ». Tel serait ainsi posé le problème posé à Pep Guardiola. Alors que l’entraineur de Manchester City aurait donc la possibilité de retrouver Lionel Messi, il devra faire une croix sur 3 renforts pour cela et vice-versa. A voir maintenant ce que choisiront les Mancuniens.

