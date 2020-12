Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Cette incroyable promesse faite pour le retour de Xavi !

Publié le 22 décembre 2020 à 9h30 par A.C.

Victor Font, précandidat à la présidence du FC Barcelone, semble prêt à tout afin de placer Xavi sur le banc.

La campagne pour la présidence du FC Barcelone bat son plein. Les différents précandidats ont présenté leurs contrats et plusieurs gros sujets ont été abordés. Il y a bien sûr l’avenir de Lionel Messi, mais également celui de Ronald Koeman et du banc du Barça. Certains candidats pensent en effet qu’il faut changer d’entraineur, alors que le Néerlandais n’est en place que depuis quelques mois. Le grand rêve a un nom et surtout un visage : celui de Xavi, qui a porté les couleurs du Barça de 1998 à 2015 et qui officie désormais en tant qu’entraineur à Al-Sadd.

« Si Xavi ne vient pas, je m’engage à payer l’abonnement de tous les socios de ma poche »