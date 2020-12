Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un retour de Neymar à Barcelone ? La réponse !

Publié le 22 décembre 2020 à 10h45 par A.C.

Joan Laporta, précandidat à la présidence du FC Barcelone, a eu une sotie assez surprenante au sujet d’un retour de Neymar en Catalogne.

L’avenir de Neymar fait encore parler. Sous contrat avec le Paris Saint-Germain jusqu’en juin 2022, le Brésilien discute actuellement avec Leonardo d’une possible prolongation. Pourtant, Neymar a également lâché une petite bombe en cette fin d’année... sur son envie de rejouer avec Lionel Messi. Si en France certains pensent que cela pourrait se faire au PSG, notamment avec le départ probable de Kylian Mbappé. En Catalogne, on semble toutefois penser que cette phrase de Neymar sonnait surtout comme un appel au Barça, pour tenter un énième retour.

« Neymar ? Je ne veux pas que quelqu'un de l'intérieur me dise que j'ai déstabilisé le club, si je gagne »