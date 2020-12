Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo prêt à tenter un audacieux coup avec… Mohamed Salah ?

Publié le 22 décembre 2020 à 16h45 par Th.B.

Au même titre que le FC Barcelone et le Real Madrid, le PSG serait susceptible d’être une éventuelle porte de sortie pour Mohamed Salah dont l’avenir à Liverpool semble s’écrire en pointillés.

« Je pense que Madrid et Barcelone sont des clubs de haut niveau... On ne sait jamais ce qui va se passer à l'avenir, mais pour l'instant, je me concentre sur le fait de gagner la Premier League et la Ligue des Champions à nouveau avec mon club ». Plutôt discret dans les médias, Mohamed Salah accordait le week-end dernier une interview pour As . Au cours de ladite entrevue, le buteur de Liverpool ne cachait donc pas son admiration pour le Real Madrid et le FC Barcelone. De quoi relancer les rumeurs sur son avenir alors que son contrat court jusqu’en juin 2023 à Liverpool. Ces derniers temps, Mohamed Salah estime ne pas avoir obtenu la reconnaissance nécessaire de la rencontre de la Ligue des champions face à Midtjylland au cours de laquelle Trent Alexander-Arnold a hérité du brassard de capitaine. L’avenir de Mohamed Salah pourrait-il s’écrire ailleurs qu’à Liverpool et notamment au PSG ? C’est une option à prendre en considération selon la presse anglaise.

Le PSG également dans la discussion pour Salah ?