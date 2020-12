Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo sur le point de boucler son premier dossier de l'hiver ?

Publié le 22 décembre 2020 à 15h45 par A.C.

Leonardo serait sur le point de trouver un accord pour une opération impliquant notamment Leandro Paredes, milieu du PSG.

La crise actuelle ne permet pas aux clubs de monter des grosses transactions. Ainsi, on devrait voir de plus en plus d’échanges ou encore de prêts, payant ou non, se boucler cet hiver. Le Paris Saint-Germain ne fait pas exception et en Italie on annonce depuis plusieurs mois déjà un intérêt grandissant pour Christian Eriksen. Le Danois, déjà approché par Leonardo cet été, devrait en effet quitter l’Inter. Il semblait se diriger vers Arsenal, mais Tuttosport assure que son choix se porterait vers le PSG, où il devrait notamment remplacer Leandro Paredes.

Un échange de prêts pour Eriksen et Paredes