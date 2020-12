Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L’opération Eriksen totalement relancée ?

Publié le 22 décembre 2020 à 15h15 par A.C.

Christian Eriksen, en instance de départ du côté de l’Inter, n’aurait pas oublié le PSG.

Le coup de foudre n’a jamais eu lieu entre Christian Eriksen et Antonio Conte. Arrivé en janvier dernier, le Danois n’a que très peu joué à l’Inter et, lorsque cela est arrivé, il n’a pas du tout convaincu. Ainsi, la presse italienne assure qu’un départ cet hiver est inévitable. Leonardo aurait tenté d’attirer Eriksen au Paris Saint-Germain cet été déjà et est annoncé comme l’un des favoris par les médias transalpins. Toutefois, ces dernières semaines le milieu de terrain semblait plutôt se diriger vers Arsenal que vers le PSG.

Arsenal ? Eriksen veut le PSG !