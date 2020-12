Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Le danger est bien réel pour l’avenir d’André Villas-Boas…

Publié le 22 décembre 2020 à 13h30 par Guillaume de Saint Sauveur

Sous contrat jusqu’en juin prochain avec l’OM, André Villas-Boas a récemment annoncé un début de négociations avec sa direction dans l’optique d’une prolongation. Mais à en croire Jacques-Henri Eyraud, aucune garantie n’est encore possible sur l’issue de ce dossier.

L’été dernier, avec le départ de son ami Andoni Zubizarreta, André Villas-Boas était passé tout proche de claquer la porte de l’OM. Finalement, l’entraîneur portugais a souhaité relever le défi qui se présentait à lui pour cet exercice 2020-2021, avec notamment le retour du club phocéen en Ligue des Champions. Mais le contrat de Villas-Boas court jusqu’en juin prochain avec l’OM, et à ce jour, rien ne peut encore garantir que l’ancien entraîneur du FC Porto et de Chelsea sera toujours en place au Vélodrome l’année prochaine. Surtout si l’on en croit les derniers propos de Jacques-Henri Eyraud…

« Je ne peux pas garantir qu’on se mettra d’accord »

Interrogé ce mardi sur les ondes de Radio France Bleu Provence, le président de l’OM a livré ses vérités sur l’avenir d’André Villas-Boas. Et Eyraud a préféré le jouer franc-jeu en assurant qu’il ne pouvait pas assurer la présence de son entraîneur la saison prochaine en fonction de l’issue des discussions : « Il a la meilleure performance de tous les entraîneurs de l’OM au 21ème siècle. Quand je l’ai recruté, je ne lui ai rien caché de la situation financière du club, du fair-play financier et de l’environnement qui était le nôtre. Et aujourd’hui, cet environnement est encore différent à cause du coronavirus. Il le sait, il le comprend. Après, est-ce qu’on se mettra d’accord, ça je ne peux pas vous le garantir. Pour moi, on est là à discuter et j’espère qu’on aboutira à quelque chose de positif », a-t-il confié. L’OM va donc devoir rapidement avancer dans ses négociations avec le clan Villas-Boas, sous peine de le voir partir libre en juin prochain.

