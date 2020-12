Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Eyraud annonce la couleur pour l'avenir de Villas-Boas !

Publié le 22 décembre 2020 à 10h15 par T.M.

Actuellement sur le banc de l’OM, André Villas-Boas est toutefois dans sa dernière année de contrat. Alors que le Portugais a dernièrement annoncé des discussions pour une prolongation, Jacques-Henri Eyraud a fait le point.

Proche d’un départ cet été suite à celui d’Andoni Zubizarreta, André Villas-Boas est finalement resté à l’OM. Toutefois, son avenir sur la Canebière reste incertain. En effet, le Portugais est dans sa dernière année de contrat. Toutefois, cela a commencé à discuter pour une prolongation. « Pablo Longoria est allé voir mes agents à Lisbonne. Ils ont aussi été convoqués par le club, c’est bien. Ça commence à discuter. On verra selon le projet de l’OM », a lâché il y a quelques Villas-Boas à propos de son avenir sur le banc de l’OM.

« J’espère qu’on aboutira à quelque chose de positif »