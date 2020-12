Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le Barça aurait pris une grande décision pour Ansu Fati !

Publié le 22 décembre 2020 à 9h00 par Th.B.

Certes, le FC Barcelone fait face à de sérieuses difficultés financières. Néanmoins, une vente d’Ansu Fati ne serait absolument pas prise en considération que ce soit cet hiver ou l’été prochain.

Et si le FC Barcelone laissait filer sa pépite Ansu Fati ? L’ailier de 18 ans dispose désormais du statut d’international après avoir été appelé par Luis Enrique pour prendre part aux matchs de l’Espagne. Sa cote ne fait que de grimper sur le marché. Et alors qu’il se remet petit à petit de sa blessure, Ansu Fati fait parler de lui dans la presse. Ces dernières semaines, SPORT expliquait que son agent Jorge Mendes pourrait jouer un sale tour au FC Barcelone en scrutant le marché et ne recherchant les clubs susceptibles d’offrir une belle somme supérieure à 100M€ au FC Barcelone qui traverse une passe financière très délicate. Sous contrat jusqu’en juin 2022, Ansu Fati ne devrait pas quitter le Barça .

Ansu Fati est intouchable au Barça !