Mercato - OM : Un énorme froid est jeté pour cette nouvelle piste de Longoria !

Publié le 22 décembre 2020 à 18h45 par Th.B.

Dans les petits papiers de Pablo Longoria dans le cadre de la succession de Bouna Sarr à l’OM, Josha Vagnoman a cependant considérablement refroidi les ardeurs du club phocéen.

Dans le cadre du mercato hivernal, l’OM travaillerait depuis quelque temps sur deux dossiers chauds, à savoir le recrutement d’un attaquant axial et d’un latéral droit pour enfin boucler la succession de Bouna Sarr parti pour le Bayern Munich lors de la session estivale des transferts. Pour mener à bien cette opération, Pablo Longoria ne se fermerait aucune porte et aurait récemment activé une énième piste en la personne de Josha Vagnoman (20 ans), latéral droit du Hambourg SV, sous contrat jusqu’en juin 2024. D’après Transfermarkt , l’OM aurait approché Hambourg pour prendre des informations quant à la faisabilité d’une éventuelle opération, sans succès. Et le principal intéressé semble vouloir poursuivre au sein du club allemand.

« Je veux tout donner pour le HSV »