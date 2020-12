Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Des renforts à prévoir pour Villas-Boas ? La réponse d’Eyraud !

Publié le 22 décembre 2020 à 11h15 par T.M.

Plus que quelques jours, avant l’ouverture du mercato hivernal. Que va-t-il se passer du côté de l’OM ? Ce mardi, Jacques-Henri Eyraud, président du club phocéen, s’est penché sur la question.

Cet été, l’OM a enregistré le renfort de 5 nouveaux joueurs. Toutefois, le club phocéen s’est également raté dans son recrutement à certains postes, ne replaçant pas Bouna Sarr et ne trouvant pas de réelle attaquant de pointe. Par conséquent, Pablo Longoria pourrait donc profiter du mois de janvier du mercato hivernal pour offrir à André Villas-Boas les joueurs qui lui manquent. Toutefois, pour cela, il faudra que Frank McCourt sorte le chéquier. L’Américain est-il prêt à faire cet effort financier ?

« Il faudra être malin durant ce mercato »