Mercato - OM : La prochaine recrue de Villas-Boas pourrait être…

Publié le 22 décembre 2020 à 2h15 par G.d.S.S.

Toujours en quête d’un nouveau latéral droit sur le marché des transferts, l’OM continue de cibler Fabien Centonze et envisage de revenir à la charge pour le joueur du FC Metz.

« On va regarder si ça bouge sur nos joueurs, si c'est le cas, on cherchera quelqu'un en prêt. Il n'y aura pas d'achat », expliquait André Villas-Boas lundi en conférence de presse sur la marche à suivre durant le mercato hivernal, alors que l’entraîneur de l’OM est notamment enquête d’un attaquant et d’un nouveau latéral droit pour pallier la vente de Bouna Sarr au Bayern Munich l’été dernier. Et alors que la piste menant à Joakim Maehle (Genk) semble s’être éteindre pour l’OM, Villas-Boas envisage finalement de recruter un latéral droit de Ligue 1.

L’OM revient à fond sur Centonze

Comme Le 10 Sport vous l’a révélé en exclusivité lundi, l’OM maintient le contact avec Fabien Centonze (24 ans), le latéral droit du FC Metz dont le contrat court jusqu’en juin 2024. En plus de Kenny Lala, également ciblé par l’OM depuis l’été dernier, André Villas-Boas fait donc le forcing pour Centonze, et reste à savoir si un accord sera trouvé avec Metz sur ce dossier.