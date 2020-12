Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette grande annonce sur une arrivée de Dele Alli !

Publié le 22 décembre 2020 à 14h15 par T.M.

En Angleterre, on annonce que le PSG pourrait bien revenir à la charge en janvier pour Dele Alli. Fabrizio Romano a d’ailleurs annoncé la couleur pour le joueur de Tottenham.

Entre Dele Alli et José Mourinho, cela ne s’est pas arrangé à Tottenham. Alors que le Britannique est très peu utilisé par le Special One, cela éveille donc les interrogations concernant la suite de son aventure chez les Spurs. Et c’est au PSG que le joueur de 24 ans pourrait se relancer. Il y a quelques jours, la presse anglaise annonçait que Leonardo avait l’intention de revenir à la charge pour Dele Alli, après avoir déjà tenté le coup lors du dernier mercato estival, mais la porte avait finalement été fermée par Daniel Levy, patron de Tottenham.

« Possible que le PSG essaye »