Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Messi lâche un gros indice sur son avenir !

Publié le 21 décembre 2020 à 9h30 par A.M.

En fin de contrat en juin prochain, Lionel Messi fait beaucoup parler de lui pour son avenir. Tous les candidats à la présidence du Barça en ont fait une priorité. Et l'Argentin sort du silence à ce sujet.

Alors que la campagne électorale bat son plein afin d'élire le prochain président du FC Barcelone, un sujet est au cœur de toutes les discussions : la prolongation de Lionel Messi. Et pour cause, le contrat de La Pulga prend fin à l'issue de la saison ce qui l'autorise à négocier avec le club de son choix dans le but de s'y engager libre la saison prochaine. Une menace à prendre au sérieux pour le Barça puisque Lionel Messi, par le biais d'un burofax, avait réclamé son départ par le biais de l'activation d'une clause lui permettant de partir libre. Josep Maria Bartomeu, alors président du club blaugrana , s'y était opposé, estimant que la date butoir de cette clause avait expiré. Un épisode sur lequel Lionel Messi est revenu... tout en se projetant sur l'avenir avec le Barça.

«Je suis prêt à me battre, à me battre pour tout ce qui nous attend»