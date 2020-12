Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Cette annonce fracassante sur l'avenir de Lionel Messi !

Publié le 21 décembre 2020 à 8h30 par A.M.

Candidat à la présidence du FC Barcelone, Jordi Farré annonce avoir pris contact avec l'entourage de Lionel Messi qui lui aurait annoncé les ambitions de l'Argentin. A savoir rester au Barça.

Quelques mois après avoir réclamé son départ du FC Barcelone en souhaitant activé sa clause lui permettant de partir libre, Lionel Messi est toujours au cœur de l'actualité du club blaugrana . Et pour cause, La Pulga n'a toujours pas prolongé son contrat qui s'achève en juin prochain et sera donc libre de négocier avec le club de son choix dès le 1er janvier. Le PSG et Manchester City semblent très intéressés à cette idée. Par conséquent, l'avenir du sextuple Ballon d'Or est l'enjeu majeur de la campagne électorale qui s'achèvera le 24 janvier par l'élection d'un nouveau président pour le Barça. Et alors que les derniers échos laissaient entendre que Lionel Messi souhaitait toujours quitter le club, Jordi Farré apporte des informations contraires.

«L'entourage de Messi m'a dit qu'il voulait rester»