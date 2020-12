Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une incroyable opération en préparation pour Lionel Messi ?

Publié le 20 décembre 2020 à 17h45 par B.C.

Alors qu’il pourrait quitter le FC Barcelone à l’issue de la saison, Lionel Messi apparaît sur les tablettes du PSG et de Manchester City. Pour devancer le club de la capitale, les Skyblues prépareraient une proposition colossale pour l’international argentin.

Plus les jours passent, plus l’avenir de Lionel Messi semble s’inscrire en dehors du FC Barcelone. Alors que le club culé va connaître de profonds changements avec l’élection d’un nouveau président le 24 janvier prochain, plusieurs médias étrangers indiquent que cela pourrait ne pas influencer les plans de Lionel Messi, désireux de partir depuis le dernier mercato estival. D’après une source de 90min , le PSG et Manchester City seraient même convaincus que l’année 2021 sera synonyme de départ pour la Pulga , prête à revoir ses exigences salariales à la baisse pour pouvoir rejoindre un nouveau club malgré la crise sanitaire. Le PSG serait ainsi disposé à se séparer de Kylian Mbappé pour faciliter l’arrivée de Lionel Messi, mais à Manchester City, un plan serait également en préparation pour permettre les retrouvailles entre l’attaquant de 33 ans et Pep Guardiola.

City Football Group prépare du lourd pour Lionel Messi