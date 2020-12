Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mbappé au cœur d’un choix stratégique au Real Madrid ?

Publié le 20 décembre 2020 à 16h30 par La rédaction

Alors qu’une arrivée de Lionel Messi semble de plus en plus envisageable du côté du PSG, le Real Madrid n’abandonnerait pas la piste menant à Kylian Mbappe, persuadé que les dirigeants parisiens pourraient sacrifier l’international français pour pouvoir supporter le salaire de la Pulga. Et du côté des Merengues, le numéro 7 parisien serait déjà au cœur d'un choix fort en interne...

Kylian Mbappe sera-t-il prolongé au PSG ? En fin de contrat en 2022, l’avenir du champion du monde français reste incertain. La prolongation de Neymar semble en effet plus probable à l’heure actuelle, alors que la star brésilienne pourrait être convaincue de poursuivre l’aventure en cas de recrutement de Lionel Messi l’été prochain. Une arrivée qui pourrait toutefois être difficile à assumer financièrement si Kylian Mbappe venait à prolonger également. Nasser Al-Khelaïfi s’était toutefois récemment montré très confiant sur une prolongation des deux stars du PSG : « On a commencé (à discuter) avec Neymar et Kylian Mbappé, les discussions resteront confidentielles mais je suis très confiant. Les deux veulent rester avec nous. Je suis très confiant » . Le Real Madrid ne compte toutefois pas abandonner la piste menant au champion du monde français, qui pourrait d’ores et déjà influencer certaines décisions prises en interne.

Sergio Ramos et Luka Modric prolongés grâce à Kylian Mbappe ?