Mercato - PSG : Le plan de Liverpool se précise pour Mbappe

22 décembre 2020

Mohamed Salah s’est exprimé sur son avenir. Des phrases riches d’enseignements. Décryptage.

Ces derniers jours, Mohamed Salah s’est exprimé dans les médias espagnols, lançant un appel du pied très clair en direction du Real Madrid et du FC Barcelone : « Je pense que Madrid et Barcelone sont des clubs de haut niveau... On ne sait jamais ce qui va se passer à l'avenir ».Que faut-il déduire des phrases de l’attaquant star de Liverpool ?

Si Mohamed Salah tient ces propos…