Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Cette énorme révélation sur un retour de Xavi !

Publié le 22 décembre 2020 à 21h30 par La rédaction

Dans le viseur de nombreux candidats pour prendre la succession de Ronald Koeman sur le banc du FC Barcelone, Xavi pourrait ne pas être aussi proche d'un retour en Catalogne que certains l'affirment, comme Victor Font. Le FC Barcelone pourrait être contraint de se montrer patient pour un retour de l'ancien milieu Blaugrana.

A près d'un mois des élections présidentielles du FC Barcelone, le projet des différents candidats se dessine de plus en plus. Si la situation de Lionel Messi est la pierre angulaire de la majorité des projets des prétendants à la succession de Josep Maria Bartomeu, le potentiel retour de Xavi est également au cœur de toutes les discussions. Alors que Ronald Koeman est loin de faire l'unanimité, certains candidats verraient bien le retour de Xavi en tant que successeur du technicien néerlandais, alors que d'autres le verraient dans un rôle plus important. Figurant parmi les favoris aux élections présidentielles du club culé, Victor Font s'est récemment montré relativement confiant quant à un retour de l'ancien milieu Blaugrana s'il venait à être élu : « Xavi va venir au Barça si je gagne les élections. S’il ne vient pas, je m’engage à payer l’abonnement de tous les socios de ma poche » . Toutefois, ses propos ne sont pas partagés par l'ensemble des candidats, qui se montrent beaucoup plus sceptiques quant à un retour de l'actuel entraîneur d'Al-Sadd...

« Il nous a déjà dit que jusqu'en 2022, il ne viendrait pas au Barça »