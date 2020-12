Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Julian Draxler impliqué dans une transaction colossale ?

Publié le 22 décembre 2020 à 19h15 par La rédaction

Alors qu'il n'entre pas dans les plans de Thomas Tuchel au PSG et arrive en fin de contrat l'été prochain, Julian Draxler pourrait être au cœur de l'opération Dele Alli ou Christian Eriksen, ciblés depuis de nombreuses semaines par Leonardo pour renforcer l'entrejeu du PSG lors du prochain mercato hivernal.

Quatre ans après son arrivée en provenance de Wolfsburg pour 36M€, Julian Draxler semble plus que jamais sur le départ au PSG. En fin de contrat l'été prochain, Leonardo ne prolongera probablement pas le bail de l'international allemand, alors qu'il souhaiterait s'en séparer depuis son retour au PSG lors de l'été 2019. Dans le viseur du Hertha Berlin et de Leeds United cet été, Julian Draxler attiserait toujours les convoitises de plusieurs clubs à travers l'Europe malgré son manque de temps de jeu cette saison au PSG. Ces dernières semaines, l'Allemand avait notamment été annoncé dans le viseur du FC Séville, de la Juventus de l'AC Milan. Toutefois, le milieu de 27 ans pourrait se diriger vers une tout autre destination...

Draxler inclus dans un échange ?