Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Deux gros départs déjà identifiés pour cet hiver ?

Publié le 22 décembre 2020 à 20h45 par La rédaction

En difficulté financière et souhaitant enregistrer le renfort d'un attaquant lors du prochain mercato hivernal, l'Olympique de Marseille pourrait sacrifier Morgan Sanson et se débarrasser de Kévin Strootman en cas d'offres intéressantes...

Auteur d'une campagne européenne chaotique, l'OM est toutefois solide en Ligue 1 et est plus que jamais dans la course au titre avec le PSG, le LOSC et l'OL. Toutefois, si André Villas-Boas ne souhaite pas parler de titre avant mars, le technicien portugais souhaite mettre toutes les chances de son côté pour garder espoir le plus longtemps possible. Après avoir échoué cet été, Pablo Longoria serait ainsi de nouveau chargé de trouver un buteur pour André Villas-Boas lors du prochain mercato hivernal. Toutefois, alors que les finances de l'OM sont précaires, les dirigeants phocéens pourraient être contraints de vendre certains cadres pour pouvoir se renforcer. Dans le viseur du FC Barcelone et du Bayern Munich, le bon début de saison de Boubacar Kamara pourrait être une aubaine pour l'OM, qui évaluerait sa pépite à près de 60M€. Cependant, le jeune milieu phocéen pourrait finalement rester dans son club formateur, et Pablo Longoria pourrait ainsi chercher à sacrifier deux autres de ses joueurs...

Strootman et Sanson sur le départ ?