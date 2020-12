Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Ce dossier brûlant risque de s’éterniser…

Publié le 22 décembre 2020 à 19h30 par Th.B.

Intéressé par le profil de Josha Vagnoman, l’OM se serait même renseigné sur la faisabilité d’une telle opération. Néanmoins, le club aurait essuyé un refus et ne serait pas le seul à se pencher sur le cas Vagnoman. Pour ce qui est de la succession de Bouna Sarr, semblant être une priorité à Marseille, rien n’est fait.

Afin de mettre un terme à un dossier qui anime l’actualité de l’Olympique de Marseille depuis la fin du dernier mercato, soit le départ de Bouna Sarr pour le Bayern Munich, Pablo Longoria scruterait activement le marché dans l’optique de dénicher un nouveau latéral droit. De ce fait, le directeur du football de l’OM reste attentif à l’évolution de plusieurs dossiers tels que celui de Fabien Centonze. Le10sport.com vous révélait en exclusivité le 21 décembre que le club phocéen maintenait le cap dans cette opération. Le joueur du FC Metz est toujours autant apprécié que lors du dernier mercato. Toujours selon les informations exclusives du 10sport.com, le profil de Kenny Lala est chaudement courtisé par l’OM et le latéral strasbourgeois ne prolongera pas son contrat courant jusqu’en juin prochain avec le RC Strasbourg. Hormis ces deux joueurs, Pablo Longoria garderait un oeil avisé sur les dossiers Joakim Mæhle, Bryan Reynolds et ainsi que sur celui de Josha Vagnoman.

Le clan Vagnoman se sent bien à Hambourg

Selon Transfermarkt , l’OM se serait renseigné sur le dossier Josha Vagnoman sans pour autant parvenir à obtenir une réponse positive. Contractuellement lié à Hambourg jusqu’en juin 2024, le latéral droit allemand de 20 ans ne devrait pas quitter le club de deuxième division. Un départ ne serait en effet pas d’actualité. Et ce n’est pas le joueur qui dira le contraire. « Mon temps de jeu ? J'en suis très content pour le moment. J'espère que cela continue. Il faut le regarder de saison en saison. Je veux donner le maximum de ma performance et tout donner pour le HSV. J'ai hâte de jouer pour le club - à chaque minute. Voyons ce qui se passera dans le futur ». Lors de cet entretien avec Transfermarkt , son agent Dieter Gudel en a lui aussi rajouté une couche sur son avenir qui ne fait aucun doute à l’instant T. « Josha a l'occasion de le faire (ndlr montrer ses qualités) malgré de graves blessures l'an dernier. Il a retrouvé la forme et a montré qu'il ne perdait pas de vue, mais qu'il était revenu sur le terrain pour offrir ses services. Mais nous vivons ici et maintenant. Josha fait actuellement partie de l'équipe et nous verrons tout le reste ». L’OM a-t-il une chance de changer la donne dans cette opération ? L’agent de Vagnoman a confié que tout n’était pas arrêté. Cependant, le club phocéen aura bien du mal à clore cette opération au vu de la rude concurrence dans ce dossier.

Des demandes de renseignements aux quatre coins de l’Europe pour Vagnoman