Foot - Mercato - LOSC

Mercato - LOSC : Renato Sanches, Botman… Galtier peut craindre le pire pour cet hiver !

Publié le 22 décembre 2020 à 16h30 par T.M.

En proie à de grosses dettes, Gérard Lopez a dernièrement venu le LOSC. Alors qu’Olivier Létang est désormais aux commandes, de grands changements pourraient déjà arriver en janvier. A l’occasion du mercato hivernal, de grosses ventes pourraient se produire et les candidats à un possible départ se multiplie.

Fortement touché par la crise, Gérard Lopez ne pouvait plus payer ses créanciers. Pour régler ses dettes, le Luxembourgeois a alors cédé le LOSC à Merlyn Partners SCSp, qui a mis Olivier Létang aux commandes. Et à peine arrivé, l’ancien dirigeant du PSG a annoncé la couleur pour le mercato hivernal. « L'idée est d'avoir un projet sportif le plus performant possible. Ce qui se passera l'été prochain... En janvier, on a aucune obligation de vendre. L'objectif est de garder la meilleure équipe possible », a notamment assuré Létang. Malgré cette sortie de Létang, l’ombre d’une grosse vente en janvier planerait bel et bien au-dessus du domaine de Luchin. D’ailleurs, Christophe Galtier en est bien conscient.

« Pas à l'abri d'une grosse sollicitation sur un gros joueur »

De passage en conférence de presse ce mardi, Christophe Galtier s’est prononcé sur le mercato. Et l’entraîneur du LOSC a reconnu que ses joueurs pourraient être sollicités cet hiver et qu’une grosse vente n’était pas à exclure. « Concernant le mercato d'hiver, il n'y a eu aucune discussion sur l'avenir de l'effectif. Bien évidemment que j'ai écouté attentivement les déclarations du président mais on n'est pas à l'abri d'une grosse sollicitation sur un gros joueur chez nous (...) On va aller vers un calendrier que j'espère encore chargé avec l'Europa League, la Coupe de France. Si on a un calendrier chargé, je serai très heureux de garder cet effectif », a lâché Galtier.

Renato Sanches, Botman… Le pactole pour le LOSC ?