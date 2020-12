Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Tuchel affiche de gros doutes pour le mercato hivernal !

Publié le 22 décembre 2020 à 14h45 par G.d.S.S. mis à jour le 22 décembre 2020 à 14h47

Alors que le mercato hivernal ouvrira ses portes début janvier, Thomas Tuchel a fait le point à ce sujet, et l’entraîneur du PSG assure qu’il ne sait pas encore à quoi s’attendre pour cette période.

En attendant de savoir si le PSG sera ou non en mesure de recruter cet hiver, Thomas Tuchel devra également regarder dans le sens des départs puisque certains éléments comme Julian Draxler et Angel Di Maria arriveront en fin de contrat l’été prochain avec le club de la capitale, et une vente ne semble donc pas à exclure en janvier. Interrogé en conférence de presse ce mardi, l’entraîneur allemand du PSG a d’ailleurs affiché quelques doutes sur ce mercato hivernal.

« On doit s’adapter »