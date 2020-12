Foot - PSG

PSG - Malaise : Pierre Ménès valide le coup de gueule de Thomas Tuchel !

Publié le 22 décembre 2020 à 3h45 par A.M.

Très agacé par les blessures qui frappent son effectif depuis le début de saison, Thomas Tuchel n'a pas manqué de critiquer le calendrier infernal imposé aux joueurs. Et Pierre Ménès semble du même avis.

Dimanche soir contre le LOSC, le PSG a encore perdu plusieurs joueurs sur blessure, trois exactement. Encore une fois l'infirmerie se remplis à Paris, ce qui agace Thomas Tuchel. « Kimpembe et Kurzawa, sûr, Florenzi aussi bien sûr. Mon avis, vous le connaissez bien, c'est qu'on va tuer les joueurs. On nous fait tout le temps jouer à 21h, on manque de rythme pour manger, pour dormir, pour récupérer. Mais continuez comme et voilà... Il nous manque Neymar, Mbappé, Bernat, Icardi. Ce sont des joueurs que vous voulez voir quand le premier joue contre le second non ? Mais on joue tout le temps à 21h et il faudrait être surpris ? Non, je ne le suis pas », confiait-il au micro de Téléfoot La Chaîne après le nul à Lille (0-0). Une vision partagé par Pierre Ménès.

«Cette équipe est au bout du rouleau physiquement et la coupure va lui faire un bien énorme»