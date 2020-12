Foot - PSG

PSG : Marquinhos rend un bel hommage à Kimpembe !

Publié le 21 décembre 2020 à 8h18 par G.d.S.S.

Auteur d’un tacle assez remarquable dimanche soir face au LOSC, Presnel Kimpembe a été salué par Marquinhos pour son geste salvateur pour le PSG.