Foot - PSG

PSG : Marquinhos interpelle Thomas Tuchel pour son poste !

Publié le 20 décembre 2020 à 20h15 par La rédaction

Intronisé capitaine du Paris Saint-Germain depuis le départ de Thiago Silva, Marquinhos s’efforce d’endosser ce rôle capital. Le Brésilien doit également assumer la lourde tâche d’être parfois aligné au milieu de terrain à un poste inhabituel, lui qui préfère rester en défense central comme il l'a avoué.

Depuis le début de saison, Thomas Tuchel doit composer avec les nombreuses blessures qui déciment l’effectif du Paris Saint-Germain. Une situation qui l’a parfois amené à prendre des décisions controversées, comme celle d’aligner la recrue Danilo Pereira, sentinelle de formation, en défense centrale. Une issue qui a souvent entraîné le replacement de Marquinhos au milieu de terrain, lui le défenseur central. Si le PSG a vu revenir certains de ses joueurs, et que le capitaine brésilien a retrouvé son poste de prédilection, la situation a tout de même fait parler, y compris les principaux intéressés.

« J’ai plus de plaisir à jouer en défense »