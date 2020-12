Foot - PSG

PSG : Racisme, Basaksehir… Le PSG est encore félicité !

Publié le 20 décembre 2020 à 11h23 par H.K.

Alors que les joueurs du PSG avaient décidé de quitter la pelouse lors de la rencontre PSG-Basaksehir en Ligue des Champions après les propos racistes du 4e arbitre, beaucoup de soutiens ont afflué de partout en Europe. Et Jérémie Boga a aussi affiché son soutien…