PSG - Malaise : Pointé du doigt, Thomas Tuchel répond aux critiques !

Publié le 19 décembre 2020 à 23h45 par H.G.

Alors que Thomas Tuchel est fréquemment pointé du doigt en cette première partie de saison pour le visage peu flamboyant du PSG dans le jeu, l’entraîneur allemand a tenu à justifier les difficultés rencontrées par son équipe.

Si le PSG est parvenu à terminer en tête de son groupe en Ligue des Champions, le moins que l’on puisse dire est que le club ne parvient pas à se montrer très flamboyant dans le jeu. Plus encore, à la veille de son déplacement prévu à Lille ce dimanche, le club de la capitale a perdu sa place de leader de Ligue 1, justement occupée par le LOSC à une unité d’avance. Par conséquent, Thomas Tuchel fait l’objet de virulentes critiques de la part de nombreux observateurs du PSG, qui considèrent que l’Allemand a une grande part des responsabilité dans les difficultés actuelles de l’écurie parisienne. Seulement voilà, présent en conférence de presse ce samedi, l’ancien entraîneur du Borussia Dortmund a assuré sa défense en expliquant que le visage peu flamboyant de son équipe était avant tout causé par la fatigue de ses joueurs en raison de l’enchainement des matchs et du contexte sanitaire particulier.

« Je ne dis pas que ce n'est pas possible de faire un bon match, mais c'est plus exigeant qu'en temps normal »