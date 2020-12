Foot - Mercato - LOSC

Mercato : Olivier Létang présente sa révolution pour le LOSC !

Publié le 21 décembre 2020 à 15h30 par Arthur Montagne

Nommé président du LOSC afin de remplacer Gérard Lopez, Olivier Létang s'est présenté en conférence de presse afin de présenter son projet. Et il assure notamment que les Dogues ne sont pas dans l'obligation de vendre cet hiver. Une bonne nouvelle pour Christophe Galtier.

Alors que tout va bien sur le plan sportif, le LOSC a connu une petite révolution en interne. Leader de Ligue 1 et qualifié pour les seizièmes de finale de la Ligue Europa, le club nordiste vient en effet de changer de propriétaire. En effet, Gérard Lopez a vendu le club à Merlyn Partners SCSp et par conséquent cédé sa place de président. Pour le remplacer, c'est Olivier Létang qui a été nommé. Et le nouveau patron du LOSC s'est présenté en conférence de presse afin de présenter son projet. « J'ai beaucoup de respect pour ce qui s'est passé auparavant. Ce qui m'intéresse c'est l'avenir. On en a beaucoup discuté avec Christophe (Galtier). Notre position est d'avoir la meilleure équipe possible d'ici la fin de saison et donc de ne pas être obligé de vendre des joueurs », lance-t-il d'emblée. Il faut dire que le mercato est au cœur de toutes les préocupations car si des joueurs partent, cela risque d'avoir un impact sur les résultats du LOSC, bien parti pour réaliser une grande saison.

Létang l'assure, le LOSC n'est pas obligé de vendre

Conscient de l'enjeu, Olivier Létang se montre rassurant : « Notre position est de ne pas être obligé de vendre des joueurs (...) On va voir comment va évoluer le marché des transferts. On a un manque de visibilité. Quand est-ce qu'on va pouvoir à nouveau remplir les stades ? On a 55 joueurs sous contrat, c'est beaucoup, on va regarder. On a aussi des joueurs de qualités, des actifs. On est très content de les avoir . » Parmi ces actifs, Renato Sanches est d'ailleurs suivi par Liverpool, comme révélé en exclusivité par le10sport.com. Par conséquent, bien que des ventes pourraient avoir lieu cet hiver, l'objectif reste de conserver un effectif compétitif afin de permettre à Christophe Galtier de conserver toutes ses chances d'atteindre les objectifs sportifs. Mais qu'en sera-t-il l'été prochain ? « L'idée est d'avoir un projet sportif le plus performant possible. Ce qui se passera l'été prochain... En janvier, on a aucune obligation de vendre. L'objectif est de garder la meilleure équipe possible », ajoute Létang.

Quel projet pour le renouveau du LOSC ?