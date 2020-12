Foot - Mercato - LOSC

Mercato - LOSC : Une nouvelle piste XXL pour Renato Sanches ?

Publié le 22 décembre 2020 à 9h25 par La rédaction

Alors que Liverpool pense à Renato Sanches pour cet hiver, le milieu de terrain du LOSC serait aussi dans les petits papiers de l'Inter.