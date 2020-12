Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo prépare un gros coup de balai pour cet hiver !

Publié le 22 décembre 2020 à 20h15 par La rédaction

Auteur d'un début de saison en demi-teinte, le PSG pourrait voir de nombreux joueurs quitter le club lors du prochain mercato hivernal, alors que Leonardo doit d'une part concrétiser les prolongations de Neymar et Kylian Mbappe, d'autre part tenter de renforcer l'entrejeu du PSG, qu'il semble juger fébrile.

Après un marché des transferts estival particulièrement compliqué, le mercato hivernal du PSG pourrait être très animé afin de redresser la situation et permettre à Thomas Tuchel de mettre toutes les chances de son côté dans la course au titre en Ligue 1 et à la qualification face au FC Barcelone en Ligue des Champions. Alors que Leonardo recherche toujours le digne successeur de Thiago SIlva au sein de la charnière centrale du PSG, le directeur sportif brésilien souhaiterait également renforcer l'entrejeu parisien. Malgré le recrutement de Rafinha cet été et les performances excellentes de l'ancien milieu Blaugrana , Christian Eriksen serait toujours dans le viseur de Leonardo. Même son de cloche pour Dele Alli, qui serait finalement sur le départ cet hiver, José Mourinho ne comptant pas sur lui à Tottenham. Au cœur des négociations pour les prolongations de Neymar et Kylian Mbappe, le PSG pourrait bien compter sur certains de ses indésirables pour faire baisser le prix du milieu de l'Inter Milan et des Spurs ...

Gueye, Paredes et Kurzawa sur le départ ?