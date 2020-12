Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo est fixé pour sa nouvelle piste !

Publié le 22 décembre 2020 à 17h15 par A.C.

Le dossier Luis Alberto, milieu offensif de la Lazio, ne serait pas vraiment en train d’évoluer en faveur de Leonardo et du PSG.

Formé au FC Barcelone et passé par Liverpool par le passé, Luis Alberto s’épanouit en Serie A depuis 2016. Avec la Lazio, il affiche en effet un visage particulièrement séduisant, étant à la base d’un grand nombre d’occasions décisives de son équipe. Mais les choses se sont gâtées cette saison. Luis Alberto a en effet eu le malheur de critiquer la politique menée par Claudio Lotito, son président. Ainsi, la presse italienne a évoqué une possible séparation en janvier et Leonardo a flairé le bon coup, souhaitant attirer l’Espagnol au Paris Saint-Germain.

Luis Alberto finalement parti pour rester à la Lazio