Mercato - PSG : Leonardo a tenté un coup XXL !

Publié le 23 décembre 2020 à 5h00 par B.C.

Cet été, le PSG cherchait à se renforcer dans l’entrejeu et a notamment misé sur Rafinha. Cependant, un autre joueur aurait pu rejoindre les rangs parisiens, en la personne de Thiago Alcantara, qui n’est autre que le frère de la recrue de Leonardo.

Malgré la crise sanitaire, Leonardo s’est montré actif lors du dernier mercato estival. Ainsi, Moise Kean, Danilo Pereira et Rafinha se sont notamment engagés avec le PSG à quelques heures de la fermeture du marché des transferts. Leonardo a réalisé une excellente opération avec le milieu brésilien puisque ce dernier est venu en provenance du FC Barcelone pour seulement quelques bonus pouvant atteindre 3M€ et d'un pourcentage à la revente estimé à 35%. Depuis, Rafinha s’est avéré être une belle surprise, mais le directeur sportif du PSG avait pourtant d’autres plans avant de miser sur lui. Comme vous l’a révélé en exclusivité le 10 Sport durant l’été, le club de la capitale s’est notamment positionné sur Thiago Alcantara, frère de Rafinha, qui désirait quitter le Bayern Munich. Finalement, le joueur s’est engagé avec Liverpool, mais dans un entretien accordé à France Football en novembre, le père de Thiago et Rafinha a confirmé l’intérêt parisien pour son autre fils.

« J’avais parlé à Leonardo pour évoquer le dossier Thiago »