Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ces pépites sur lesquelles Tuchel peut s’appuyer

Publié le 23 décembre 2020 à 4h00 par T.M.

Bien que Thomas Tuchel ait à sa disposition de nombreuses stars au PSG, il peut aussi s’appuyer sur un beau vivier de jeunes talents. Et plusieurs pépites peuvent avoir un rôle à jouer dans la capitale.

Depuis le début de la saison, le PSG ne connait pas que des moments faciles. En effet, le contexte actuel fait que la mission de Thomas Tuchel n’est pas simple. Bien que le club de la capitale soit qualifié pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions et joue les premiers rôles en Ligue 1, les difficultés ont été nombreuses. Entre le calendrier chargé, les blessures à cause du rythme effréné et les absences à cause du Covid-19, Tuchel a dû se creuser la tête au moment de composer son équipe. Des choix qui ont souvent suscité certaines critiques, mais pour résoudre ces problèmes, Thomas Tuchel peut compter sur ses jeunes.

La jeunesse au pouvoir !

Malgré de nombreuses au PSG, Thomas Tuchel ne peut pas tout le monde les faire jouer. Et pour faire souffler ses cadres, l’entraîneur allemand peut s’appuyer sur une grande profondeur de banc, ainsi que de jeunes talents issus du centre de formation. Depuis le début de la saison, Tuchel n’a d’ailleurs pas hésité à faire confiance et lancer des pépites dans le grand bain. Cela a notamment été le cas avec Kays Ruiz, qui entre régulièrement en fin de match, Bandiougou Fabiga ou encore Timothée Pembélé. Et ce réservoir de talents ne s’arrête pas là. En effet, tout le monde attend également les grands débuts de Xavi Simons, le prodige arrivé du FC Barcelone en 2019. Bien que l’exode des talents est loin d’être terminé au PSG, le club de la capitale a encore de nombreux prodiges sous la main, pour le plus grand bonheur de Thomas Tuchel.