Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Les deux postes que l’OM doit renforcer cet hiver !

Publié le 23 décembre 2020 à 2h00 par G.d.S.S.

Après une première partie de saison en demi-teinte, l’OM devrait être à l’affût de bons coups durant le mercato hivernal. Surtout qu’André Villas-Boas a besoin d’un attaquant de pointe ainsi que d’un latéral droit…

« Si on peut, on va continuer à chercher un attaquant de référence pour avoir plusieurs options. On va regarder si ça bouge sur nos joueurs, si c'est le cas, on cherchera quelqu'un en prêt. Il n'y aura pas d'achat », confiait récemment André Villas-Boas en conférence de presse, indiquant donc que l’OM ne devrait pas dépenser cet hiver pour se renforcer et, qu’à moindre de bonnes opportunités en prêt, aucun renfort ne devrait débarquer. Pourtant, André Villas-Boas aura besoin de sang neuf à l’OM, principalement à deux postes.

L’OM a besoin d’un buteur et d’un latéral

En effet, l’entraîneur portugais a indiqué à plusieurs reprises qu’il regrettait le recrutement de Luis Henrique puisque son nouvel attaquant brésilien n’est pas apte à évoluer en tant que numéro 9, et qu’il aimerait beaucoup attirer un pur buteur à l’OM pour concurrencer Dario Benedetto. Par ailleurs, la vente de Bouna Sarr au Bayern Munich l’été dernier n’a pas été palliée, et l’OM devrait chercher à prendre un latéral droit.