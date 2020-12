Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria aura fort à faire pour ce successeur de Bouna Sarr !

Publié le 23 décembre 2020 à 1h15 par T.M.

Comme avec Joakim Maehle, l’OM pourrait bien se faire devancer par la concurrence dans le dossier Bryan Reynolds.

N’ayant pas réussi à pallier la perte de Bouna Sarr cet été, l’OM devrait tenter de régler ce problème en janvier. Toutefois, pour Pablo Longoria et André Villas-Boas, cette quête d’un nouvel arrière droit s’annonce très compliquée. Sur la Canebière, on souhaitait notamment revenir à la charge pour Joakim Maehle, après avoir manqué le coche cet été pour le joueur de Genk. Mais un nouvel échec se dessinerait pour l’OM puisque le Danois se dirigerait vers l’Atalanta. Alors que les Phocéens pourraient donc se rabattre sur leur plan B, Bryan Reynolds (FC Dallas), là encore, la concurrence pourrait prendre l’avantage sur l’OM.

Ça discute en coulisse !