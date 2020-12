Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Rashford, Haaland… Le Barça change son fusil d’épaule !

Publié le 22 décembre 2020 à 20h30 par Th.B.

Candidat à la présidence du FC Barcelone, Jordi Farré voit grand pour le FC Barcelone. Hormis Neymar, le potentiel futur président du FC Barcelone en pince également pour Erling Braut Haaland et Marcus Rashford. Et pour parvenir à ses fins, il serait prêt à abandonner un gros chantier.

« Neymar sera le bienvenu, mais la première chose qu'il doit faire est de retirer ses actions en justice et de s'excuser sans humiliation. Nous avons parlé à son entourage et ils nous ont dit de "rentrer à la maison". Qui ne veut pas du troisième meilleur joueur du monde dans son équipe ? » . Pour la RAC1 , Jordi Farré ouvrait donc grand la porte à Neymar pour un éventuel retour de la star du PSG, où il est sous contrat jusqu’en juin 2022, si elle respectait deux conditions. En outre, le candidat à la présidence du FC Barcelone expliquait récemment que Lionel Messi et Neymar joueront ensemble sous la tunique blaugrana la saison prochaine et non au PSG. « Neymar et Lionel Messi joueront ensemble au Barça la saison prochaine. Je suis sûr que Messi ne veut pas partir. J'ai parlé à son entourage, ils m'ont dit qu'il voulait rester s'il y avait un projet gagnant. La proposition que j'ai pour lui: renouveler année après année et devenir président d'honneur. Avec ça il me dira non ? ». Confronté à Victor Font et surtout à Joan Laporta, qui font tous deux office de favoris à la succession de Josep Maria Bartomeu à la présidence du FC Barcelone, Jordi Farré semble jouer son coup à fond pour inverser la tendance d’ici le 24 janvier prochain, date des élections présidentielles. Alors que les socios sont en pleine réflexion au sujet de leur prochaine figure forte, Farré vend un projet très emballant malgré les difficultés financières auxquelles le FC Barcelone doit faire face depuis le début de la pandémie du Covid-19. Et le retour de Neymar n’est que la partie émergée de l’iceberg.

Changement de stratégie dans le clan Jordi Farré pour le mercato du Barça

Ces derniers mois, en raison de la volonté du FC Barcelone de se débarrasser de Samuel Umtiti et de Jean-Clair Todibo qui est parti en prêt au Benfica Lisbonne, l’une des priorités du Barça était de recruter un défenseur central. Le profil d’Eric Garcia, qui a été formé à la Masia et dont le contrat court jusqu’en juin prochain à Manchester City, semble avoir la cote du côté du FC Barcelone. Mais pour Jordi Farré, interrogé sur le sujet par 90min , renforcer ce secteur de jeu n’est plus une obligation désormais. « Je pensais que le Barça avait besoin d'un arrière central, mais si on regarde comment (Ronald) Araujo) et (Oscar) Mingueza jouent, ils ont même remplacé (Clément) Lenglet. En fin de compte, si Araujo, Mingueza, (Gerard) Piqué et Lenglet sont disponibles pour jouer, alors la position de centre arrière sera plus ou moins complète ». De quoi enlever une épine du pied à Carles Tusquets, président par intérim et à son successeur qui sera nommé le 24 janvier prochain. La question de la défense centrale résolue, le candidat à la présidence peut donc se pencher sur un autre dossier important : l’attaque.

Rashford, Haaland… Jordi Farré s’emballe pour le Barça