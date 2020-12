Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Villas-Boas fait une énorme annonce sur le recrutement !

Publié le 21 décembre 2020 à 13h45 par G.d.S.S.

Alors que le mercato hivernal ouvrira ses portes début janvier, André Villas-Boas assure que l’OM ne sera pas en mesure de dépenser de l’argent, et ne visera donc que des possibilités sous la forme d’un prêt.

En proie à de sérieuses difficultés financières depuis maintenant plusieurs mois, l’OM n’a pas réussi à vendre autant que Frank McCourt le souhaitait lors du dernier mercato estival. Du coup, même si le club phocéen chercher logiquement à se renforcer au mois de janvier avec les possibles arrivées d’un latéral droit et d’un attaquant, André Villas-Boas et Pablo Longoria devront trouver des solutions peu coûteuses sous la forme de prêts comme l’a annoncé l’entraîneur portugais de l’OM ce lundi en conférence de presse.

« On cherchera en prêt, il n’y aura pas d’achat »