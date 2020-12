Foot - Mercato - LOSC

Mercato - LOSC : Létang annonce la couleur pour l’avenir de Galtier !

Publié le 21 décembre 2020 à 13h15 par G.d.S.S.

Fraichement nommé à la présidence du LOSC en remplacement de Gérard Lopez, Olivier Létang a fait un premier point sur son grand projet pour le club nordiste et affiche son envie de conserver Christophe Galtier.

Ça bouge au sein du LOSC ! Trois jours après le rachat du club nordiste par le fonds d’investissement Merlyn Partners , Olivier Létang était présent ce lundi en conférence de presse pour dégager les grandes lignes de son projet. Le nouveau président du LOSC, interrogé sur de nombreux sujets, a bien évidemment évoqué le cas Christophe Galtier dont le contrat court jusqu’en juin 2022. Et Létang dégage une tendance claire dans ce dossier…

« Ma volonté, c’est qu’il continue »