Mercato - PSG : Quel joueur Leonardo doit-il vendre en priorité cet hiver ?

Publié le 23 décembre 2020 à 8h00 par La rédaction

A quelques jours de l'ouverture du mercato d'hiver, le PSG devra faire des économies et devrait principalement s'activer dans le domaine des ventes. Dans cette optique, quel joueur doit être vendu en priorité ?

Le mercato d'hiver va ouvrir ses portes le 2 janvier prochain, et il semble difficile d'imaginer ce que prépare le PSG. D'ailleurs, Thomas Tuchel semble lui aussi en plein doute. « Si tout le monde est là ça aidera. Mais avec la situation actuelle, je ne sais pas concernant le mercato. Je n 'y ai pas encore pensé. On doit s'adapter. On a eu une phase de C1 serrée, on ne pouvait pas penser à autre chose, puis pareil contre Lyon et Lille très proches. C'est une situation particulière dans le monde du foot. Le plus important, c'est qu'on ait moins de blessures », confiait-il en conférence de presse. Il faut dire qu'avec le contexte économique actuel, le PSG devrait être contraint de vendre. Mais quels joueurs pourraient quitter le club ?

Draxler et Paredes en première ligne ?