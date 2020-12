Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Les dessous de l’incroyable rumeur Mohamed Salah !

Publié le 23 décembre 2020 à 19h30 par Th.B.

Alors que le Real Madrid et le FC Barcelone semblent être des possibilités à en croire les propos énoncés par le principal intéressé, Mohamed Salah pourrait bien se servir des deux géants espagnols pour obtenir le meilleur deal possible à Liverpool. Méfiance au Barça cependant. Explications.

Arrivé à Liverpool à l’été 2017 en provenance de la Roma, Mohamed Salah s’est immédiatement distingué lors de son premier exercice chez les Reds et est devenu une véritable machine à marquer. En attestent son doublé inscrit face à Crystal Palace le week-end dernier alors qu’il avait débuté le match en tant que remplaçant et n’est entré en jeu que lors de la seconde période. Cependant, Salah ne semble pas apprécier le niveau de reconnaissance que le staff technique de Jürgen Klopp lui accorde. À l’occasion d’un entretien accordé à As samedi dernier, alors qu’une interview avec un média anglais remonte à sa première saison à Liverpool, l’attaquant des Reds a reconnu avoir été vexé par le choix de son entraîneur de nommer Trent Alexander-Arnold comme capitaine face à Midtjylland en Ligue des champions. Cette prise de parole lui a également permis de lancer un incroyable appel du pied au FC Barcelone et au Real Madrid. « Je pense que Madrid et Barcelone sont des clubs de haut niveau... On ne sait jamais ce qui va se passer à l'avenir, mais pour l'instant, je me concentre sur le fait de gagner la Premier League et la Ligue des Champions à nouveau avec mon club ». Mais que faut-il y penser ?

Un coup de maître de Mohamed Salah...

Selon les informations de The Athletic, divulguées sur le plateau du Ornstein & Chapman Podcast , Mohamed Salah ne serait pas dupe. L’international égyptien de 28 ans sait que son prochain contrat, le sien courant jusqu’en juin 2023, sera le bail le plus lucratif de sa carrière que ce soit à Liverpool ou ailleurs. En ce sens, l’ailier des Reds pourrait se servir du Real Madrid et du FC Barcelone afin de bénéficier du meilleur deal possible auprès de Liverpool au niveau de sa prolongation de contrat. En effet, selon The Athletic, les difficultés financières et sportives du FC Barcelone et du Real Madrid ne seraient pas inconnues de Mohamed Salah alors que Liverpool pourrait le combler à la fois financièrement que sportivement. Cependant, en l’état actuel des choses et les incertitudes économiques en raison de la crise financière liée au Covid-19, il est tout bonnement impossible de prédire l’avenir de Salah selon la branche britannique du média. Néanmoins, il ne faudrait pas enterrer le FC Barcelone.

… mais attention au FC Barcelone !