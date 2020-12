Foot - Mercato - Arsenal

Mercato - Arsenal : Arteta en danger ? La réponse !

Publié le 23 décembre 2020 à 18h50 par T.M.

Ce mardi, Arsenal s’est de nouveau incliné face à Manchester City (1-4). Un nouveau revers pour Mikel Arteta, qui n’aurait toutefois pas à s’inquiéter pour son avenir sur le banc des Gunners.