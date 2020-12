Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : L’arrivée d’un buteur pas conditionné par la question financière ?

Publié le 23 décembre 2020 à 15h45 par La rédaction

Le président de l’OM Jacques-Henri Eyraud a évoqué l’arrivée d’un avant-centre cet hiver, indiquant que ce n’était pas une question d’argent. Analyse.

Présent au micro de France Bleu Provence mardi, Jacques-Henri Eyraud s’est exprimé sur la possible arrivée d’un avant-centre à l’occasion du mercato hivernal : « Les supporters peuvent-ils être espérer l’arrivée d’un attaquant cet hiver ? L’attaquant tant attendu (rires), ça fait 4 ans ou plus que j’entends ça. Bien sûr qu’on a envie d’avoir un attaquant qui marque des buts. Ce n’est pas une question de moyens. (…) Si on doit renforcer l’équipe, bien sûr qu’on le fera ».

Eyraud ne dit pas vrai

Que faut-il en penser ? A l’évidence, le président de l'OM ne dit pas vrai lorsqu’il affirme que ce n’est pas une question de moyens. Bien évidemment, il s’agit avant tout d’un sujet financier. Si l’OM peine tant à recruter un attaquant pour épauler Dario Benedetto c’est qu’il ne dispose d’aucune marge de manœuvre budgétaire, étant limité uniquement à des prêts. Dans ces conditions, il est difficile de trouver un vrai renfort, surtout au mercato de janvier…