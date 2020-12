Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : L'annonce fracassante d'Eyraud pour le mercato !

Publié le 23 décembre 2020 à 11h30 par Arthur Montagne

A quelques jours de l'ouverture du mercato d'hiver, l'OM s'apprête à vivre un moment charnière entre la volonté de se renforcer pour jouer le titre en Ligue 1 et la nécessité de vendre pour renflouer ses caisses. Et Jacques-Henri Eyraud a conscience de la complexité de la situation.

Le 2 janvier s'ouvrira un mercato d'hiver qui s'annonce bien compliqué pour les clubs de Ligue 1. Et pour cause, entre la crise sanitaire et son impact sur les finances, ainsi que le retrait de Mediapro et la perte qui s'en suit sur les Droits TV, les écuries du Championnat de France ne devraient pas être en mesure d'investir. Ce sera même l'inverse, puisque plusieurs clubs français chercheront à vendre. C'est notamment le cas de l'OM. En difficulté financière depuis de nombreux mois, le club phocéen n'a pas suffisamment vendu lors du mercato estival, et Frank McCourt souhaite inverser la tendance cet hiver, d'autant plus que l'élimination précoce en Ligue des Champions prive l'OM d'une manne financière encore plus importante grâce à la C1. Malgré tout, Pablo Longoria risque d'être tiraillé entre cette nécessité de vendre, et la volonté de conserver un effectif compétitif afin de rester dans le haut du classement de Ligue 1 le plus longtemps possible. Dans cette optique, Jacques-Henri Eyraud attend beaucoup de la Premier League.

Eyraud compte sur la Premier League pour renflouer ses caisses...

Dans une interview accordée à L'Equipe , le président de l'OM confirme qu'il va falloir vendre cet hiver et espère que l'argent dont disposent les clubs de Premier League va couler à flot et permettre au club phocéen de renflouer ses caisses : « Nos organisations sont soumises à l’écroulement d’un modèle. J’entends les voix qui demandent à ce que l’on continue de faire ce que l’on a fait depuis le début. Nous avions annoncé dès notre arrivée qu’on dépenserait 200 M€ pour renforcer l’équipe, et on en a dépensé 220. Le mercato va être difficile, la donne a changé. On espère tous beaucoup de l’Angleterre mais, vu ce qui se passe, y compris en termes de pandémie, là-bas, on est sur une crise profonde et l’entrée en vigueur du Brexit ne va rien arranger. Les marchés ont horreur de l’incertitude et on baigne dedans. Je fais toute confiance à Pablo, qui travaille sur ce mercato depuis plusieurs mois, qui a su déjà démontrer sa créativité cet été . » Et le Head of Football de l'OM, reçoit une consigne très clair en matière de recrutement.

